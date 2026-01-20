Под Волгоградом нашли замену умершему главе поселения





Марина Шляпцева назначена и.о. главы Пугачевского сельского поселения Котельниковского района Волгоградской области. Такое решение принял Совет народных депутатов поселения, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию района.

Марина Николаевна - родом из станицы Пугачевская. В 2023 году окончила Волгоградский институт управления — филиал РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». Свою трудовую карьеру начала в администрации Пугачевского сельского поселения и до назначения занимала должность главного специалиста администрации поселения.



Напомним, 3 января 2026 года стало известно о смерти главы Пугачевского сельского поселения Александра Ламскова. Ему было 66 лет.



Фото администрации Котельниковского района VK.com





