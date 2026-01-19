Более 5000 волгоградцев заболели пневмонией: в чем причина и как уберечь свои легкие





Случаи заболевания внебольничной пневмонией все чаще стали регистрировать врачи у жителей Волгоградской области. Несколько волгоградцев поделились своими историями заболевания.

Эффект красных глаз

- Перед самым Новым годом я перенесла грипп, можно сказать, на ногах – была небольшая температура, боль в ушах. Но в целом, думала, отделалась легко. Но не тут-то было. Когда думала, что уже выздоравливаю, вдруг поднялась температура до 39. Еле доползла до поликлиники, меня послушали и я сама все поняла – такие были хрипы. Диагноз подтвердился на рентгене. В итоге – двустороннее воспаление легких и страшно болезненные уколы антибиотика, - рассказала Анастасия, одна из читательниц информагентства.

Житель Волжского Михаил, который также перенес пневмонию, рассказал о большом скоплении больных в инфекционном отделении одной из поликлиник города.

- Cейчас у всех температурящих берут мазки на COVID-19 и на грипп. У меня тоже взяли. Оказался сначала грипп, а через несколько дней я почувствовал проблемы с дыханием. Гриппом болела вся моя семья. Причем все близкие, кроме меня, очень тяжело. Первый раз такое было, что у всех были красные глаза – полопались капилляры. Честно, было немного жутковато. Но, в конце концов, все члены семьи благополучно выздоровели, а я вот свалился с осложнением в виде воспаления, - говорит собеседник информагентства.

Всплеск в декабре

Между тем, напомним, в этом эпидсезоне свирепствует гонконгский грипп, который опасен разными осложнениями: пневмонией, миокардитом, отитом, менингитом.

В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области в ответе на запрос ИА «Высота 102» по поводу ситуации с заболеваемостью пневмонией рассказали, что в период с сентября 2025 года по декабрь 2025 года в регионе было диагностировано суммарно 5,2 тысячи случаев внебольничной пневмонии. А интенсивность заболевания составила 213,1 случаев на каждые 100 тысяч населения.

При этом в ведомстве отметили, что заболеваемость пневмониями тесно связана с заболеваемостью ОРВИ. А увеличение количества случаев заболеваний пневмонией начинается с осени (при формировании организованных коллективов детей и взрослых, связанных с началом учебного года) и продолжается до весенних месяцев. Летом, как правило, их становится меньше.

- За период с сентября по декабрь количество случаев внебольничных пневмоний увеличилось на 84% в целом по населению, с наибольшим приростом заболевших в декабре. Это связано с одномоментной циркуляцией респираторных возбудителей и вируса гриппа, - говорится в ответе на редакционный запрос.

В РПН также подчеркнули, что в структуре заболеваемости за 2025 года среди детей пневмония диагностируется в 31% случае, среди взрослых – 69% соответственно. Но интенсивность заболеваемости в пересчете на 100 тысяч человек детского населения оказалась в 1,7 раза выше, чем среди взрослых.

Как вылечить и не допустить воспаления легких

В РПН отметили, что профилактические мероприятия при пневмонии не отличаются от таковых при острых респираторных инфекциях и заключаются в своевременном обращении за медпомощью с целью установки диагноза, лечения и изоляции заболевшего. При этом больному человеку не стоит ходить на работу или на учебу, следует избегать мест массового пребывания граждан. Чтобы избежать заражения инфекцией, которая может закончиться пневмонией, не забывайте использовать медицинские маски в общественном транспорте, в магазинах, в аптеках и в поликлиниках. Необходимо также часто мыть руки и проветривать помещения.

Есть и более действенные методы защиты от пневмонии – это своевременная иммунизация против пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори и коклюша.