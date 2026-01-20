Конфискованные в Волгоградской области электромобили передали детям





Сотрудники Астраханской таможни передали две электромашины в ГКСУ СО «Камышинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»». Как рассказали в таможне, детские игрушки стоимостью более 85 тысяч рублей были конфискованы по решению суда в доход государства за нарушение таможенного законодательства.





Партию электрических трициклов и машин иностранного производства мобильная группа обнаружила при проверке грузового автомобиля на трассе в Волгоградской области. Выяснилось, что товары были ввезены в Россию через Казахстан без уплаты таможенных платежей. Они предназначались для розничной продажи в Северо-Кавказском федеральном округе. Большая часть товаров передана в Росимущество, а электромобили нашли своих хозяев в детском социальном центре.

Воспитанники центра с восторгом приняли подарки и уже опробовали их в играх.



Фото Астраханской таможни

