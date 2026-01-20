В Волгограде нарушено движение трамваев №№5, 7, 10 и 12





20 января в Волгограде вновь произошел сбой в движении нескольких трамвайных маршрутов. Диспетчеры сообщают, что по техническим причинам в настоящее время временно изменены границы движения трамваев №5, 7, 10 и 12.

Так, трамваи №5 ходят в границах остановок Радомская ул. - ул. Хорошева.

Трамвай маршрута №7 осуществляет движение в границах остановок ул. КИМ - ул. Хорошева.

Трамвай маршрута №10 перевозят пассажиров в границах остановок Детский центр - ул. Хорошева.

№12 осуществляет движение в границах остановок Школа №36 - ул. Хорошева.