Сегодня, 20 января, отменен запрет на продажу и запуск фейерверков и салютов в Волгоградской области. С сегодняшнего дня жители региона могут запускать салюты без угрозы получить штраф.

Напомним, запрет действовал в регионе с 25 декабря. Можно было использовать только хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны.

Однако не все жители региона соблюдали ограничения, судя по тому, как было громко в новогоднюю ночь. Чаще всего нарушали запрет в Волгограде, Михайловке и Котельниковском районе.

Размер штрафов для граждан составлял от 3 до 5 тысяч рублей. В администрации Волгоградской области сообщали о 75-ти проштрафившихся волгоградцах.