Северное сияние после магнитной бури сняли волгоградцы





Жители Волгоградской области зафиксировали необычное и крайне редкое для региона природное явление – северное сияние. Небо над регионом раскрасилось в красные цвета ночью 20 января.

Это стало следствием мощнейшего геомагнитного шторма, который достиг Земли в полночь 20 января и вызвал магнитную бурю силой до G4.7, сообщало V102.RU.



При этом ученые предупредили о возвращении геомагнитного всплеска на уровень как минимум G4.

Метеозависимым волгоградцам надо потерпеть несколько дней, пока геомагнитное поле придет в норму.





