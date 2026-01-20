Тепло вернулось во все дома на Тулака в Волгограде





Специалисты в полном объеме восстановили подачу тепла и горячей воды в микрорайоне Тулака, сообщили в «Концессиях теплоснабжения». К полуночи стал отапливаться и дом на улице Ярославской, где специалисты произвели ремонт запорной арматуры. В настоящий момент подача тепла и горячего водоснабжения для всех абонентов осуществляется в штатном режиме.

Напомним, около 18:00 ч. 19 января упало давление в тепловой сети от котельной из-за технологического нарушения. Бригады приступили к восстановлению системы, а для проведения дальнейших работ ограничение ресурса коснулось только одного дома по улице Ярославской.

