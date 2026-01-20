В Волгограде возвращают отопление и горячую воду жителям 6 улиц





Специалисты «Концессий водоснабжения» всю ночь вели работы на месте, где накануне было зафиксировано технологическое нарушение. Вечером 19 января началось заполнение системы и возобновлена подача горячей воды и отопления по улицам Авиаторской, Ярославской, Осетинской, Аджарской, Туркменской, Льва Толстого.

Напомним, около 18:00 ч. 19 января упало давление в тепловой сети от котельной из-за технологического нарушения. Бригады приступили к восстановлению системы. Для проведения дальнейших работ ограничение ресурса коснулось только одного дома по улице Ярославской.





