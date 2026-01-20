Волгоградцам объяснили, будет ли блокировка Telegram





Блокировки Telegram в России не будет. В этом заверил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Поводов для этого нет – мессенджер, по словам депутата, взаимодействует с российскими властями.

Однако россияне, в том числе жители Волгоградской области, фиксировали проблемы при использовании мессенджера в конце прошлого года и в январе 2026 года. В частности, они возникали при загрузке видеоконтента. Однако в РКН объясняли это проведением технических работ, а не намеренными ограничениями.

