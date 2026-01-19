



Вечером 19 января в Советском районе Волгограда «Концессии» приступили к оперативному восстановлению теплоснабжения жилого массива на территории Тулака. Из-за технологического нарушения здесь без отопления остались несколько улиц.

- Специалисты «Концессий теплоснабжения» немедленно приступили к устранению нарушения, на месте работают восстановительно-аварийные бригады, спецтехника. Для выполнения работ временно приостановлена подача ресурса в ряд домов по улицам Авиаторской, Ярославской, Осетинской, Аджарской, Туркменской, Льва Толстого, - сообщили в пресс-службе «Концессий».

Отметим, аварийная ситуация произошла на участке магистральной теплотрассы. Ориентировочно специалисты обещают завершить ремонт в течение ближайших часов.

Фото из архива ИА «Высота 102»