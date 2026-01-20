Волгоградским пенсионерам проиндексируют пенсии дважды





Волгоградским пенсионерам в 2026 году проиндексируют пенсии два раза – с 1 февраля и с 1 августа. Об этом напомнили жителям региона в Соцфонде.

Первая индексация, 1 февраля, произойдет автоматически и увеличит выплаты на 7,6%, с учетом уровня инфляции.

Второе повышение произойдет уже 1 августа. Ежегодный перерасчет коснется страховой части пенсии и будет произведен за счет пенсионных баллов, накопленных в течение 2025 года. Для каждого гражданина эта сумма будет индивидуальной. С учетом индексации максимальная сумма прибавки в августе составит 470 рублей.

Отметим, что в 2025 году индексация страховых пенсий составила 9,5%, а социальные пенсии повысили на 14,75%.