МЧС объявило в Волгоградской области штормовое предупреждение из-за гололёда





В Волгоградской области МЧС России объявило экстренное штормовое предупреждение. По информации специалистов, предстоящей ночью дороги на территории региона могут превратиться в каток из-за гололёда.

- В период с 00:00 до 04:00 20 января 2026 года и до конца суток в северо-восточных районах Волгоградской области сохранится сильное сложное отложение (гололед, изморозь), — говорится в оповещении.

Спасатели рекомендуют волгоградским автолюбителям по возможности отказаться от поездок на автомобилях, а пешеходам проявлять особую осторожность.

Отметим, одновременно жёлтый уровень погодной опасности на территории региона ввёл Гидрометцентр.

Фото из архива ИА «Высота 102»