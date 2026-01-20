Волгоградцев 20 января настиг мощный геомагнитный шторм





Об экстремальном геомагнитном шторме, который российские ученые зафиксировали в ночь на 20 января, предупредили жителей Земли. Накануне около полуночи наблюдалась магнитная буря силой до G4.7, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Лабораторию космической астрономии. До максимального значения геомагнитные возмущения не дотянули совсем чуть-чуть.

Однако ученые не исключили геомагнитного всплеска с возвращением индексов на уровень как минимум G4 и новой попыткой штурма G5.



Общая продолжительность геомагнитного события ожидается не менее суток, которые, скорее всего, будут полностью закрашены в красный цвет. Первые просветы могут появиться завтра, а полная стабилизация геомагнитной обстановки, скорее всего, возможна не ранее, чем через 2-3 суток, обнадежили исследователи.