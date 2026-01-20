В Волгоградской области простятся с контрактником Владимиром Зайцевым





Жители Новоаннинского района Волгоградской области простятся со своим земляком, погибшим на СВО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Авангард», траурная церемония состоится 22 января в поселке Панфилово, где жил Владимир Зайцев.

Владимиру было 46 лет. Он родился в городе Кустанай. В 1995-ом окончил наше ПУ-53, получил рабочую специальность. Срочную службу проходил в городе Ростове с 1996 по 1998 годы.



В начале мая прошлого года он подписал контракт с Минобороны. Владимир Зайцев погиб 29 октября 2025 года в населенном пункте Верхнекаменское Артёмовского района ДНР. У него остались отец, брат, племянник.





