Волгоградцам с инвалидностью с 1 февраля проиндексируют ЕДВ





Федеральным льготникам с 1 февраля проиндексируют ежемесячную выплату – ЕДВ. Об этом рассказал «Парламентской газете» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Такая выплата, напомнил депутат, положена инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, родителям и вдовам погибших военных, гражданам, имеющим особые заслуги перед государством, людям с инвалидностью, в том числе детям-инвалидам, а также ветеранам боевых действий. Помимо денежной составляющей, в выплату входит набор социальных услуг, который предоставляется услугами или деньгами в удобном для получателя варианте.



После индексации денежная оценка полного набора социальных услуг составит 1825 рублей в месяц.

- Это ориентир, который помогает быстро понять, почему у людей с одинаковой льготной категорией сумма фактического перечисления различается. При выборе НСУ в натуральной форме часть ЕДВ идет на оплату соцуслуг, при выборе денежной формы эта сумма приходит вместе с ЕДВ деньгами, — пояснил собеседник газеты.



С 1 февраля 2026 года при сохранении НСУ в натуральном виде денежная часть ЕДВ составит: для инвалидов I группы — 4332 рубля в месяц, для инвалидов II группы и детей-инвалидов — 2572 рубля, для инвалидов III группы — 1695 рублей. При полном выборе НСУ деньгами общий размер ЕДВ будет: 6157 рублей — для инвалидов I группы, 4397 рублей — для инвалидов II группы и детей-инвалидов, 3520 рублей — для инвалидов III группы.