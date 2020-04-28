«Бац! И нас нет»: как микробизнес в Волгограде цепляется за жизнь

Экономика 28.04.2020 16:28
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28.04.2020 16:28
По итогам месяца всеобщей самоизоляции журналисты ИА «Высота 102» очень хотели побеседовать с представителями малого бизнеса и услышать из первых уст о сложившейся ситуации. Найти людей для откровенного разговора оказалось непросто - все охотно жаловались на трудности, однако никто не хотел открыто поделиться своим опытом и мыслями о будущем. Но в итоге в гостях у редакции оказались двое молодых предпринимателей, которым мы теперь искренне желаем успеха. Послушаете - сразу все поймете.
Никита Тимощенко - создатель сети островков жареного мороженого «Вкусикус» и Антон Василенко - основатель компании «Just Аpple», занимающейся производством оборудования для уличной торговли. Ребята рассказали, как спасают свой бизнес и на что рассчитывают. Оговоримся сразу, не на государство. Более того, предприниматели считают, что коронавирус теперь с нами навсегда и с этим надо учиться жить и работать.
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