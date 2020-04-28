Расследования

Волгоградский депутат расстается с мандатом ради государственного чина

Расследования 28.04.2020 13:49
0
28.04.2020 13:49


Решение о сложении полномочий депутата Дмитрия Никуйко готовятся принять в Волгоградской городской думе. Этот вопрос значится первым в повестке дня думского заседания, назначенного на среду, 29 апреля, сообщает ИА «Высота 102». 
По сведениям информагентства, член партии «Единая Россия» расстается с мандатом для того, чтобы занять должность в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Дмитрий Александрович Никуйко имеет непосредственное отношение к данной сфере. Дорожным строительством занимается фирма «Ремонтно-строительное управление Тракторозаводского района», которой он владеет с апреля 2019 года. Учредителем организации с похожим названием («Дорожное ремонтно-строительное управление Тракторозаводского района») выступает Александр Никуйко. Компания неоднократно выигрывала муниципальные подряды по строительству дорог в Волгограде и Городищенском районе.
Депутатом Волгоградской гордумы по списку партии власти Никуйко впервые стал в сентябре 2018 года. Как рассказали «Высоте 102» в региональном политсовете «Единой России»,  вакантное место в гордуме может занять одногодка Никуйко – 33-летний Роман Потоловский, доцент кафедры ВолГТУ. В списке партии по итогам выборов он занял третье место в территориальной группе №4 Краснооктябрьского района. Вторым после Никуйко шел Александр Синютин -  нынешний председатель комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда. От муниципальной должности в пользу депутатства он отказаться не готов.
Фото: скриншот с сайта Волгоградской городской думы.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Расследования
28.04.2020 12:26
Расследования 28.04.2020 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.04.2020 10:30
Расследования 28.04.2020 10:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.04.2020 10:24
Расследования 28.04.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2020 15:54
Расследования 27.04.2020 15:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2020 12:19
Расследования 27.04.2020 12:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2020 14:21
Расследования 25.04.2020 14:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2020 12:26
Расследования 24.04.2020 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2020 18:52
Расследования 23.04.2020 18:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2020 18:29
Расследования 23.04.2020 18:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2020 16:26
Расследования 23.04.2020 16:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2020 12:31
Расследования 23.04.2020 12:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2020 10:24
Расследования 23.04.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2020 15:52
Расследования 22.04.2020 15:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2020 15:34
Расследования 22.04.2020 15:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2020 14:22
Расследования 22.04.2020 14:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:28
«Бац! И нас нет»: как микробизнес в Волгограде цепляется за жизньСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
Банк «Открытие» за 1 квартал 2020 года заработал 2,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУСмотреть фотографии
15:54
Дмитрий Медведев призвал членов «ЕР» отдать апрельскую зарплату медикам и нуждающимсяСмотреть фотографии
15:34
Коронавирус не проник в пять районов Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:16
Объемы производства на Волгоградском алюминиевом заводе сохраняются на уровне 4 квартала минувшего годаСмотреть фотографии
14:12
Волгоградец остался без секса и денегСмотреть фотографии
14:10
В Волгоградскую область завезли коронавирус из КалмыкииСмотреть фотографии
14:00
Авиакомпании отменили несколько десятков самолетов из Волгограда в маеСмотреть фотографии
13:49
Волгоградский депутат расстается с мандатом ради государственного чинаСмотреть фотографии
13:34
Юрий Чехов ушел с поста руководителя Волгоградского реготделения «Деловой России»Смотреть фотографии
13:14
В Волжском открывают автобусные спецмаршруты для дачниковСмотреть фотографии
12:26
Жителю Волгограда добавили срок после смерти избитого мужчиныСмотреть фотографии
11:57
В Волгоградской области почти 300 заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
10:53
Губернатор Волгоградской области высказался о продлении режима самоизоляцииСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде создают государственную систему защиты персональных данныхСмотреть фотографии
10:41
Капитал Медстрах: мифы и правда о коронавирусеСмотреть фотографии
10:30
В деле о покушении на жизнь полковника МВД в Волгограде появилась новая версияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:24
Волгоградская гордума по примеру старших коллег уходит на удаленкуСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде автовоз из Ингушетии снес внедорожник: пострадали два человекаСмотреть фотографии
09:37
Не сойти с дистанции: волгоградцы провели первый месяц без работы и друзейСмотреть фотографии
08:19
Волгоградцы теряют уверенность в завтрашнем днеСмотреть фотографии
22:17
В СУ СКР по Волгоградской области раскрыли первые подробности покушения на жизнь полковника МВДСмотреть фотографииCмотреть видео
20:14
В Волгограде полковник МВД тяжело ранен при взрыве на улице ХорошеваСмотреть фотографииCмотреть видео
19:30
Под Волгоградом водитель сбил на остановке лавочку с девушкойСмотреть фотографии
19:21
Пандемия может помочь волгоградскому «Ротору» попасть в премьер-лигуСмотреть фотографии
19:12
Мэрия Волгограда берет еще один миллиард для перекредитованияСмотреть фотографии
19:03
Оперштаб Волгоградской области выдал скудные подробности про новых заболевшихСмотреть фотографии
16:59
Навсегда в наших сердцах В.И. Грайфер…Смотреть фотографии
16:50
Волгоградцев атаковали странными звонками о штрафах за нарушение режима самоизоляцииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:04
В Советском районе Волгограда опрокинулся прицеп «КАМАЗа» с древесинойСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 