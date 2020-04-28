Волгоградский депутат расстается с мандатом ради государственного чина

Расследования 28.04.2020 13:49
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28.04.2020 13:49
Решение о сложении полномочий депутата Дмитрия Никуйко готовятся принять в Волгоградской городской думе. Этот вопрос значится первым в повестке дня думского заседания, назначенного на среду, 29 апреля, сообщает ИА «Высота 102».
По сведениям информагентства, член партии «Единая Россия» расстается с мандатом для того, чтобы занять должность в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Дмитрий Александрович Никуйко имеет непосредственное отношение к данной сфере. Дорожным строительством занимается фирма «Ремонтно-строительное управление Тракторозаводского района», которой он владеет с апреля 2019 года. Учредителем организации с похожим названием («Дорожное ремонтно-строительное управление Тракторозаводского района») выступает Александр Никуйко. Компания неоднократно выигрывала муниципальные подряды по строительству дорог в Волгограде и Городищенском районе.
Депутатом Волгоградской гордумы по списку партии власти Никуйко впервые стал в сентябре 2018 года. Как рассказали «Высоте 102» в региональном политсовете «Единой России», вакантное место в гордуме может занять одногодка Никуйко – 33-летний Роман Потоловский, доцент кафедры ВолГТУ. В списке партии по итогам выборов он занял третье место в территориальной группе №4 Краснооктябрьского района. Вторым после Никуйко шел Александр Синютин - нынешний председатель комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда. От муниципальной должности в пользу депутатства он отказаться не готов.
Фото: скриншот с сайта Волгоградской городской думы.
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