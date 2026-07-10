Динамовские рукопашники на пьедестале «Кубка Чёрного моря»





В посёлке Витязево под Анапой завершился всероссийский турнир по рукопашному бою «Кубок Чёрного моря». Турнир посвящён памяти сотрудника управления «В» ЦСН ФСБ РФ, Героя России Андрея Алексеевича Туркина – и потому каждый год собирает на татами сильнейших юных бойцов со всей страны. В этот раз в соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов из 31 региона Российской Федерации.

По регламенту турнир проходил в личном зачёте: участников разбивали на подгруппы, после чего следовала стадия с выбыванием. Чтобы у спортсменов была ещё одна попытка попасть на пьедестал, организовали утешительные бои – за третье место боролись не только полуфиналисты, но и четвертьфиналисты.

Среди призёров – воспитанники общества «Динамо». Артём Козловцев (12–13 лет, до 44 кг) выиграл золото, одержав победы во всех четырёх поединках.

Бронзовую медаль в категории 13–14 лет (до 57 кг) завоевал Арсений Колесников. В полуфинале он выдержал плотный прессинг соперника и забрал путёвку на пьедестал за счёт точных контратак и грамотной работы в клинче.





Подготовил спортсменов тренер Александр Горохович.

Пусть память о Герое живёт не в громких словах, а в упорной работе на ковре – в каждом поединке, в каждой медали.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград