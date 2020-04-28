Политика 28.04.2020 13:34
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28.04.2020 13:34
Экс-мэр Волгограда Юрий Чехов принял решение уйти с должности руководителя регионального отделения «Деловой России». «Я принял такое решение и меня поддержали. Скажу, что в нынешней ситуации мне достаточно тяжело совмещать эту должность с другой деятельностью», - сказал ИА «Высота 102» Юрий Чехов.
По его словам, решение принято по нескольким причинам. Это и возраст, и экономическая ситуация на фоне коронавируса, и многое другое.
Юрий Чехов отметил, что никуда из Волгограда уезжать не собирается и продолжит защищать права бизнесменов, но в формате «Делового клуба».
Более подробно о своих планах уже бывший руководитель Волгоградского реготдедения «Деловой России» обещал в самое ближайшее время подробно рассказать «Высоте 102».
Отметим, что Юрий Чехов возглавлял региональное отделение «Деловой России» с лета 2016 года.
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