Политика

Юрий Чехов ушел с поста руководителя Волгоградского реготделения «Деловой России»

Политика 28.04.2020 13:34
0
28.04.2020 13:34


Экс-мэр Волгограда Юрий Чехов принял решение уйти с должности руководителя регионального отделения «Деловой России». «Я принял такое решение и меня поддержали. Скажу, что в нынешней ситуации мне достаточно тяжело совмещать эту должность с другой деятельностью», - сказал ИА «Высота 102» Юрий Чехов.
По его словам, решение принято по нескольким причинам. Это и возраст, и экономическая ситуация на фоне коронавируса, и многое другое.
Юрий Чехов отметил, что никуда из Волгограда уезжать не собирается и продолжит защищать права бизнесменов, но в формате «Делового клуба». 
Более подробно о своих планах уже бывший руководитель Волгоградского реготдедения «Деловой России» обещал в самое ближайшее время подробно рассказать «Высоте 102». 
Отметим, что Юрий Чехов возглавлял региональное отделение «Деловой России» с лета 2016 года. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Политика
06.04.2020 12:27
Политика 06.04.2020 12:27
Комментарии

0
Далее
Политика
01.04.2020 11:56
Политика 01.04.2020 11:56
Комментарии

0
Далее
Политика
31.03.2020 10:03
Политика 31.03.2020 10:03
Комментарии

0
Далее
Политика
30.03.2020 16:10
Политика 30.03.2020 16:10
Комментарии

0
Далее
Политика
30.03.2020 12:13
Политика 30.03.2020 12:13
Комментарии

0
Далее
Политика
28.03.2020 18:34
Политика 28.03.2020 18:34
Комментарии

0
Далее
Политика
27.03.2020 08:47
Политика 27.03.2020 08:47
Комментарии

0
Далее
Политика
26.03.2020 12:50
Политика 26.03.2020 12:50
Комментарии

0
Далее
Политика
25.03.2020 17:33
Политика 25.03.2020 17:33
Комментарии

0
Далее
Политика
25.03.2020 14:19
Политика 25.03.2020 14:19
Комментарии

0
Далее
Политика
25.03.2020 11:02
Политика 25.03.2020 11:02
Комментарии

0
Далее
Политика
20.03.2020 10:44
Политика 20.03.2020 10:44
Комментарии

0
Далее
Политика
18.03.2020 19:06
Политика 18.03.2020 19:06
Комментарии

0
Далее
Политика
17.03.2020 15:43
Политика 17.03.2020 15:43
Комментарии

0
Далее
Политика
16.03.2020 15:34
Политика 16.03.2020 15:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:28
«Бац! И нас нет»: как микробизнес в Волгограде цепляется за жизньСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
Банк «Открытие» за 1 квартал 2020 года заработал 2,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУСмотреть фотографии
15:54
Дмитрий Медведев призвал членов «ЕР» отдать апрельскую зарплату медикам и нуждающимсяСмотреть фотографии
15:34
Коронавирус не проник в пять районов Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:16
Объемы производства на Волгоградском алюминиевом заводе сохраняются на уровне 4 квартала минувшего годаСмотреть фотографии
14:12
Волгоградец остался без секса и денегСмотреть фотографии
14:10
В Волгоградскую область завезли коронавирус из КалмыкииСмотреть фотографии
14:00
Авиакомпании отменили несколько десятков самолетов из Волгограда в маеСмотреть фотографии
13:49
Волгоградский депутат расстается с мандатом ради государственного чинаСмотреть фотографии
13:34
Юрий Чехов ушел с поста руководителя Волгоградского реготделения «Деловой России»Смотреть фотографии
13:14
В Волжском открывают автобусные спецмаршруты для дачниковСмотреть фотографии
12:26
Жителю Волгограда добавили срок после смерти избитого мужчиныСмотреть фотографии
11:57
В Волгоградской области почти 300 заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
10:53
Губернатор Волгоградской области высказался о продлении режима самоизоляцииСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде создают государственную систему защиты персональных данныхСмотреть фотографии
10:41
Капитал Медстрах: мифы и правда о коронавирусеСмотреть фотографии
10:30
В деле о покушении на жизнь полковника МВД в Волгограде появилась новая версияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:24
Волгоградская гордума по примеру старших коллег уходит на удаленкуСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде автовоз из Ингушетии снес внедорожник: пострадали два человекаСмотреть фотографии
09:37
Не сойти с дистанции: волгоградцы провели первый месяц без работы и друзейСмотреть фотографии
08:19
Волгоградцы теряют уверенность в завтрашнем днеСмотреть фотографии
22:17
В СУ СКР по Волгоградской области раскрыли первые подробности покушения на жизнь полковника МВДСмотреть фотографииCмотреть видео
20:14
В Волгограде полковник МВД тяжело ранен при взрыве на улице ХорошеваСмотреть фотографииCмотреть видео
19:30
Под Волгоградом водитель сбил на остановке лавочку с девушкойСмотреть фотографии
19:21
Пандемия может помочь волгоградскому «Ротору» попасть в премьер-лигуСмотреть фотографии
19:12
Мэрия Волгограда берет еще один миллиард для перекредитованияСмотреть фотографии
19:03
Оперштаб Волгоградской области выдал скудные подробности про новых заболевшихСмотреть фотографии
16:59
Навсегда в наших сердцах В.И. Грайфер…Смотреть фотографии
16:50
Волгоградцев атаковали странными звонками о штрафах за нарушение режима самоизоляцииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:04
В Советском районе Волгограда опрокинулся прицеп «КАМАЗа» с древесинойСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 