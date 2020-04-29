Экономика

«Рубль Бум» поддерживает население специальными акциями и ценами

Экономика 29.04.2020 11:02 Реклама
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29.04.2020 11:02 Реклама


На фоне резко меняющихся внешних условий последних двух месяцев, многие сети отказывались от маркетинговой активности, так как спрос то естественным образом рос на фоне массовой закупки перед введением режима самоизоляции, то резко падал уже при введении этого режима. В это время сеть «Рубль Бум» приняла принципиальное решение – не уменьшать, а даже увеличить акционную активность, чтобы покупатели могли, как прежде, получать выгоду и удовлетворение от покупок.
Кроме того, в сети магазинов «Рубль Бум» сформирован список товаров первой необходимости, цены на которые снижены. Специальные «социальные» цены на эти товары будут действовать в апреле и мае.
В список попали продукты питания, среди которых гречка, рис, макароны, тушенка и чай известных производителей. Помимо этого в список включены товары бытовой химии, практически без наценки: это мыло хозяйственное, «Белизна», стиральный порошок «Миф», универсальное чистящее средство «Пемолюкс», товары женской гигиены. На май запланировано снижение цены на стиральный порошок с дезинфицирующими свойствами. Всего 24 товара со специальными ценниками «Товар по социальной цене».
Сниженные цены действуют на всей сети, товары по «социальным ценам» тают на глазах. В сети пообещали, что будут оперативно заменять товары на другие в случае недостатка запасов в магазинах или изменения спроса покупателей. Актуальные товары можно найти в магазинах, они выделены специальным ценником «товары по социальным ценам».
Как сообщили в компании,  в последнюю неделю апреля в реализацию поступили одноразовые маски. Несколько миллионов штук уже разъезжаются по магазинам!
Чтобы еще больше поддержать своих покупателей, сеть 29 апреля снова проводит специальную акцию «4=3». Суть акции, в том, что каждый 4 товар в чеке покупатель получает за 1 копейку. Это отличный шанс закупиться именно тем, что нужно индивидуально каждому покупателю. При этом в акции участвуют и товары со снижением цены на желтых ценниках. Акция действует почти на весь на весь ассортимент, и состоится с 14:00 до окончания рабочего для магазинов 29 апреля. Подробности акции можно узнать на сайте www.1b.ru и по телефону горячей линии 8-800-333-01-23. 

«Это повтор акции, которая прошла 17 апреля. Мы видим, что акция нужная, и многие покупатели звонили - просили провести еще. Более того, решения по дополнительным акциям принимаются в ежедневном режиме, и до конца мая планируется провести еще интересные покупателям акции. Когда ты столько лет работаешь на рынке ритейла, сиюминутные выгоды теряют значение. Становится важным выстроить долгосрочные искренние отношения и поддержать своих покупателей, которые вот уже много лет выбирают сеть Рубль Бум», - комментируют представители сети.

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