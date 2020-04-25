Кладбище колес во время пандемии возникло в Волгограде

Экология 25.04.2020 21:50
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25.04.2020 21:50
Кладбище использованных автомобильных покрышек в Дзержинском районе обнаружили волгоградцы. Как сообщает ИА «Высота 102», судя по тому, что резиновые колеса даже не покрыты пылью, их выбросили совсем недавно.
Несанкционированная свалка расположена на территории Ангарского поселка, рядом с сосновым бором. Этот район безнаказанно засоряется различным мусором уже продолжительное время. «Колеса в таком количестве могли вывезти из какой-то мастерской шиномонтажа. Очень жаль, что такое красивое место завалено опасными для природы токсичными отходами», - горожане указали точное место кладбища покрышек и выразили надежду, что варвары будут наказаны.
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