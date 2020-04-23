В Волгограде участников «осетровой» мафии отправляют под суд

Расследования 23.04.2020 16:26
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23.04.2020 16:26
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего организатора и шести участников преступной группы утверждено сегодня. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по версии следствия, обвиняемые в период с февраля 2018 года по апрель 2019 года на территории Волгограда осуществляли незаконную деятельность по приобретению, хранению, перевозке и продаже в Москве икры и туш рыбы осетровых пород.
Противоправная деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 24 апреля 2019 года.
В ходе оперативных мероприятий у членов ОПГ были обнаружены и изъяты 176 литров черной икры и 5 туш белуги. Ущерб водным биологическим ресурсам от превысил 30 миллионов рублей.
Кроме того, один из участников преступной группы в январе 2019 года попытался передать сотруднику правоохранительных органов 700 тысяч рублей за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности сообщников.
Вину в инкриминируемых деяниях фигуранты уголовного дела не признают.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по области.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Краснослободский районный суд Волгоградской области.
В отношении еще одного участника преступной группы уголовное дело ранее было направлено в суд и находится на стадии рассмотрения.
Фото пресс-службы УФСБ России по Волгоградской области
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