В Волгограде участников «осетровой» мафии отправляют под суд





Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего организатора и шести участников преступной группы утверждено сегодня. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по версии следствия, обвиняемые в период с февраля 2018 года по апрель 2019 года на территории Волгограда осуществляли незаконную деятельность по приобретению, хранению, перевозке и продаже в Москве икры и туш рыбы осетровых пород.

Противоправная деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 24 апреля 2019 года.

В ходе оперативных мероприятий у членов ОПГ были обнаружены и изъяты 176 литров черной икры и 5 туш белуги. Ущерб водным биологическим ресурсам от превысил 30 миллионов рублей.

Кроме того, один из участников преступной группы в январе 2019 года попытался передать сотруднику правоохранительных органов 700 тысяч рублей за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности сообщников.

Вину в инкриминируемых деяниях фигуранты уголовного дела не признают.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по области.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Краснослободский районный суд Волгоградской области.

В отношении еще одного участника преступной группы уголовное дело ранее было направлено в суд и находится на стадии рассмотрения.

Фото пресс-службы УФСБ России по Волгоградской области



