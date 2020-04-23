Экология

«Управление отходами – Волгоград» продолжает непрерывную работу в период пандемии

Экология 23.04.2020 13:21 Новости компаний
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23.04.2020 13:21 Новости компаний


Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает непрерывный сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Предприятие предпринимает все шаги, чтобы обезопасить грузчиков и водителей спецавтотранспорта, которые остаются в зоне повышенного риска во время пандемии. «Управление отходами - Волгоград» проводит обязательные мероприятия по дезинфекции мусоровозов и производственных помещений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. 
Региональный оператор по обращению с ТКО просит жителей Волгоградской области, во избежание распространения новой коронавирусной инфекции, складировать отходы только в мусорные контейнеры, использованные медицинские маски и перчатки плотноупаковывать ОТДЕЛЬНО в несколько пакетов.
В целях соблюдения мер по предупреждению распространения коронавируса компания «Управление отходами - Волгоград» просит волгоградцев со всей ответственностью отнестись к режиму самоизоляции и оплатить услуги по «Обращению с ТКО» не выходя из дома, используя систему ОНЛАЙН  ПЛАТЕЖИ, в том числе:
• в личном кабинете на сайте ООО «Управление отходами - Волгоград»;
• в личном кабинете на сайте АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г.Волгограда» ivc 34.ru;
• с помощью мобильного приложения «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»;
• в личном кабинете «Сбербанк Online»;
• с помощью мобильного приложения «Сбербанк Online»;
• через сайт «Почты России» www.pochta.ruв разделе «Финансовые услуги»;
• через мобильное приложение «Почта России».
Напомним, с 30 марта 2020 года временно приостановлен личный прием граждан по адресам ул. Новороссийская, д.5 и ул. Новороссийская, д.14Б. После окончания периода самоизоляции личный прием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет осуществляться по новому адресу ул. Коммунистическая д.40 (7 этаж, вход в здание Сбербанк с противоположной стороны). В настоящее время по всем вопросам жители могут обратиться по следующим каналам связи: 
• 8-800-350-43-48 – по общим вопросам (пн-вс с 08:00 до 20:00); 
• 8-937-743-90-82 – по вопросам задолженности (пн-пт с 09:00 до 18:00); 
• 8-937-743-90-83 – по договорным вопросам (пн-пт с 09:00 до 18:00); 
• 8-937-743-90-98 – по вопросам расчётов и начислений (пн-пт с 09:00 до 18:00); 
• info@uo34.ru - по общим вопросам. 
#мыработаемдлявас #оставайтесьдома#вместесправимся

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