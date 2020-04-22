В Волгоградской области за сутки COVID-19 выявили у 11 человек









По данным оперативного штаба Волгоградской области, сегодня под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 1909 человек. В больницах находится 491 человек, в том числе 474 взрослых и 17 детей.

У 11 человек в Волгоградской области за минувшие сутки выявили коронавирусную инфекцию. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее число заболевших в регионе составило 145 человек. Из них 2 умерли и 30 уже выписались из стационаров по выздоровлению.