В Волгоградской области за сутки COVID-19 выявили у 11 человек

Здравоохранение 22.04.2020 11:42
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22.04.2020 11:42
У 11 человек в Волгоградской области за минувшие сутки выявили коронавирусную инфекцию. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее число заболевших в регионе составило 145 человек. Из них 2 умерли и 30 уже выписались из стационаров по выздоровлению.
По данным оперативного штаба Волгоградской области, сегодня под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 1909 человек. В больницах находится 491 человек, в том числе 474 взрослых и 17 детей.
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