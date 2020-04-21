Банк «Открытие» почти вдвое увеличил выдачу кредитов наличными в Волгоградской области в 2019 году





Банк «Открытие» в 2019 году выдал жителям Волгоградской области кредитов наличными на 2,6 млрд рублей. Это на 80% больше, чем в 2018 году, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

«Банк существенно нарастил выдачи потребительских кредитов как по стране, так и в Волгоградской области. Темпы роста розничного кредитования – одни из самых высоких среди показателей нашего филиала. По итогам года розничный кредитный портфель составил 3 млрд рублей», - сказал управляющий банка «Открытие» в Волгоградской области Сергей Крупчатников.

В 2019 году банк уделил большое внимание работе с госсектором, за счет чего было выдано 14,2 тысячи зарплатных карт, а их портфель по итогам года превысил 32 тыс. штук.



