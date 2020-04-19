Расследования

Губернатор встретил Пасху без маски с главой Волгограда

Расследования 19.04.2020 16:50
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19.04.2020 16:50


Сегодня Андрей Бочаров вместе с главой администрации Волгограда Виталием Лихачевым посетил площадку строящегося кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в ходе осмотра территории обсуждались планы ее дальнейшего развития. 

Также сегодня в состоявшихся телефонных разговорах с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором, епископом Калачевским и Палласовским Иоанном, епископом Урюпинским и Новоаннинским Елисеем, губернатор Андрей Бочаров пожелал всем православным христианам региона здоровья и благополучия.

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