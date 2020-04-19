Происшествия

В Волгоградской области хозяин сгорел вместе с домом

Происшествия 19.04.2020 10:17
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19.04.2020 10:17


В Волгоградской области погиб в пожаре 59-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии на станции Качалино Иловлинского района поступило накануне в 17.26 ч.   На улице Байкальская горел частный дом размерами 8х9м по всей площади. Пожарные расчёты 38-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 17.40 ч. Причина пожара устанавливается.

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