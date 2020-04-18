Экономика

Волгоградские налогоплательщики заполнят декларации позже

Экономика 18.04.2020 08:36
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18.04.2020 08:36


Пандемия коронавируса внесла коррективы в сроки уплаты налогов и предоставления налоговых деклараций в регионах России, в том числе и для налогоплательщиков Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по региону, это стало возможным в соответствии с постановлением Правительства РФ №409 от 2 апреля 2020 года «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».
Так, для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) срок представления декларации за 2019 год перенесен с 30 апреля на 30 июля, а для организаций с 31 марта на 30 июня. 
Для налогоплательщиков, применяющих ЕНВД, срок представления декларации за 1 квартал 2020 года перенесен с 20 апреля на 20 июля. Для индивидуальных предпринимателей, находящихся на общем режиме налогообложения и граждан, обязанных отчитаться о доходах, срок представления декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2019 год продлен до 30 июля.
Отметим, что по вышеперечисленным позициям сроки уплаты также переносятся в зависимости от вида налогов. 
ФНС России опубликовало сводную таблицу, которая отображает по каждому из видов налогов сроки уплаты и предоставления деклараций в соответствии с постановлением №409.
УФНС России по Волгоградской области просит налогоплательщиков региона соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. Обратиться в налоговые органы можно дистанционно через электронные сервисы или по телефонам, размещенным на сайте ФНС России в разделе «Контакты».

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