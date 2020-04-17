В труднодоступной балке на Ангарском в Волгограде тушат пожар





Пожарные расчеты борются с возгоранием сухой растительности в районе улицы Полоненко в Дзержинском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, сигнал поступил в 12 часов дня, идет тушение отдельных очагов горения. Местность является труднодоступной, борьбу с огнем осложняют сильные порывы ветра.

Сейчас в отдельных северных и большинстве южных районов Волгоградской области и в Волгограде сохраняется высокая пожароопасность. На всей территории региона с 13 апреля установлен особый противопожарный режим.



