В Волгоградской области коронавирус атакует старшее поколение





От 50 и старше – в такой возрастной категории находятся практически все новые заболевшие коронавирусом в Волгоградской области. Из 11 человек, у которых диагностирование инфекцию за последние сутки, только одному мужчине 43 года. Еще троим – 50 лет, остальным – от 58 лет до 71 года. По уточненным данным регионального оперативного штаба, четыре факта зарегистрированы в Волгограде, по два – в Палласовском и Кумылженском районах, по одному – в Жирновске, Дубовском и Новониколаевском районах, сообщает ИА «Высота 102».

Известно, что трое мужчин с СOVID-2019 прибыли из Москвы, четверо контактировали с заразившимися. Об остальных четверых официально сообщается, что они почувствовали недомогание и обратились в больницу.

Всего в Волгоградской области по состоянию на 16 апреля выявлено 58 человек с коронавирусом, из которых восемь детей. Трое человек находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Смертельный случай зарегистрирован один – это 47-летняя жительница Жирновского района.



