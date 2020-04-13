«Надо разобщить!»: главный санитарный врач Волгоградской области пояснила свое решение по Пасхе

Общество 13.04.2020 15:57
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13.04.2020 15:57
Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева сегодня прокомментировала свое постановление от 11 апреля текущего года, в котором она рекомендует губернатору закрыть на Пасху храмы для граждан, кроме священнослужителей и помогающих на богослужении лиц, сообщает ИА "Высота 102". По словам Зубаревой, прирост заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки в регионе составил 15,8%. COVID-19 выявили у пяти взрослых и 12-летнего ребенка. Общее число заболевших коронавирусом в Волгоградской области достигло 44 человек. Из них 68,2% - лица от 18 до 60 лет. От 60 и старше - 13,6%, до 14 лет и с 14 до 17 лет - по 9%.
"Мы видим, что заболеваемость растет", - отметила главный санитарный врач. В настоящее время доля лиц, которые привозят COVID-19 из-за рубежа, минимальна. Основная масса заболевших - жители региона, которые приезжают из Москвы и других неблагополучных по коронавирусу регионов России. Такие больные, как правило, заражают вирусом членов своей семьи.
Ольга Зубарева отметила, что решение о недопущении массового празднования Пасхи - беспрецедентная мера. "В принципе, она применяется по всей стране и есть такая поддержка различных конфессий, обращения различных конфессий к своих прихожанам не проводить эти мероприятия. Все мероприятия будут проводиться в онлайн-режиме", - сказала главный санитарный врач Волгоградской области.
Ольга Зубарева сообщила, что вариант празднования Пасхи в храмах, но с соблюдением социальной дистанции и трансляцией праздничного богослужения на прилегающую к храмах территорию, не рассматривался.
"Одна из мер профилактики - разобщить", - заявила Зубарева, отметив, что Волгоградская епархия с пониманием отнеслась к этому решению властей.
Напомним, что согласно официальному заявлению РПЦ с 13 по 19 апреля будут закрыты храмы для верующих в Москве и Московской области. В данных регионах зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусом.
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