Волгоградец накатал на чужой машине лет на пять





В Волгограде задержан 19-летний парень, который угнал чужую машину и разбил ее. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в полицию поступило заявление от 32-летнего жителя Красноармейского района, который сообщил, что не нашел свою автомашину «Митсубиси Лансер», припаркованную около дома по ул. Марийская. Угнанная иномарка была обнаружена во дворе дома по ул. Бахтурова в технически неисправном состоянии, вскоре был задержан подозреваемый в ее угоне. Им оказался 19-летний неработающий местный житель, знакомый заявителя.

Ночью подозреваемый вместе с потерпевшим распивали дома у последнего спиртные напитки. Когда хозяин лег спать, гость взял ключи от автомашины, сел в салон и поехал кататься по району. Но вскоре машина налетела на бетонное ограждение, повредив автомашину, после чего бросил автомобиль и скрылся.

Задержанный сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



