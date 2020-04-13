Происшествия

В Волгоградской области предпенсионер погиб в пожаре

Происшествия 13.04.2020 10:34
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13.04.2020 10:34


В селе Березовка Еланского района Волгоградской области сгорел дом – погиб человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в селе поступило в четвертом часу утра. В селе на улице Кирова горел дом размером 6х8м по всей площади. Пожарные расчёты отдельного поста противопожарной службы села Вязовка ликвидировали горение в 04.10 ч. На месте пожарища обнаружено тело 62-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается.

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