Раскрыты подробности о новых случаях COVID-19 в Волгоградской области

Здравоохранение 12.04.2020 13:48
0
12.04.2020 13:48
Все 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены за пределами Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оперштаб, заболевшие – взрослые, среди них 3 женщины и 2 мужчины. Это жители Волжского, а также Иловлинского, Урюпинского и Палласовского районов. Трое вернулись домой после пребывания в Москве, заразившийся житель Иловли - член семьи мужчины, у которого вирус был подтвержден вчера. Жительница Урюпинского района подхватила болезнь от дочери, приехавшей из Воронежа с повышенной температурой.Напомним, по обновленным сегодня данным, в Волгоградской области уже 38 человек, у которых официально подтвержден COVID-19.
Реклама
Вcе больше больных с коронавирусом выявляют в Волгоградской области12.04.2020 11:35
Здравоохранение 12.04.2020 11:35
Подробности о новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области сообщил оперштаб11.04.2020 16:37
Здравоохранение 11.04.2020 16:37
В Волгоградской области скончалась женщина с подозрением на коронавирус11.04.2020 16:16
Здравоохранение 11.04.2020 16:16
В Волгоградской области уже 33 случая заражения коронавирусом11.04.2020 12:21
Здравоохранение 11.04.2020 12:21
В Волгоградской области за сутки увеличилось количество зараженных коронавирусом10.04.2020 11:40
Здравоохранение 10.04.2020 11:40
Пижама в клеточку ждет коронавирусных больных в Волгоградском госпитале ветеранов09.04.2020 16:15
Здравоохранение 09.04.2020 16:15
В Волгоградской области выявлен 27-й случай заражения коронавирусом09.04.2020 12:11
Здравоохранение 09.04.2020 12:11
Появились оперативные данные о заболевших коронавирусом в Волгоградской области09.04.2020 11:56
Здравоохранение 09.04.2020 11:56
На Гремячинском ГОКе о здоровье людей заботится компьютер09.04.2020 11:44
Здравоохранение 09.04.2020 11:44
«Верим в лучшее»: 14 инфекционных госпиталей для больных COVID-19 подготовят в Волгоградской области09.04.2020 09:59
Здравоохранение 09.04.2020 09:59
Дефицитное жаропонижающее в Волгограде можно купить за копейки08.04.2020 15:50
Здравоохранение 08.04.2020 15:50
В Волгоградской области за сутки не прибавилось инфицированных COVID-1908.04.2020 11:57
Здравоохранение 08.04.2020 11:57
Волгоградский оперштаб рассказал о новых заболевших коронавирусом07.04.2020 17:54
Здравоохранение 07.04.2020 17:54
В Волгограде выписали вторую вылечившуюся от коронавируса женщину07.04.2020 12:12
Здравоохранение 07.04.2020 12:12
В Волгоградской области за сутки выявили еще 11 случаев заражения коронавирусом07.04.2020 11:46
Здравоохранение 07.04.2020 11:46
Реклама