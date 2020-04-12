Здравоохранение

Раскрыты подробности о новых случаях COVID-19 в Волгоградской области

Здравоохранение 12.04.2020 13:48
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12.04.2020 13:48


Все 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены за пределами Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оперштаб, заболевшие – взрослые, среди них 3 женщины и 2 мужчины. Это жители Волжского, а также Иловлинского, Урюпинского и Палласовского районов. Трое вернулись домой после пребывания в Москве, заразившийся житель Иловли - член семьи мужчины, у которого вирус был подтвержден вчера. Жительница Урюпинского района подхватила болезнь от дочери, приехавшей из Воронежа с повышенной температурой.
Напомним, по обновленным сегодня данным, в Волгоградской области уже 38 человек, у которых официально подтвержден COVID-19.

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