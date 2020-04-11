Самый богатый экс-депутат Волгоградской облдумы судится с благотворительным фондом за 9 тысяч рублей
Общество 11.04.2020 22:58
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11.04.2020 22:58
Бывший депутат Волгоградской облдумы Алексей Михеев подал в суд на благотворительный фонд «Лепестки солнца» с требованием погашения задолженности в 9 тысяч 124 рубля 71 копейки. Иск будет рассмотрен в упрощенном порядке в арбитражном суде области, сообщает ИА «Высота 102».
Благотворительный фонд «Лепестки солнца» арендует комнату в том же бизнес-центре, где у Алексея Михеева зарегистрирована фирма «Мол Юг», занимающаяся управлением недвижимости.
Благотворительная организация занимается в том числе оказанием помощи детям с онкологическими заболеваниями.
Напомним, Алексей Михеев за 2018 год задекларировал доход в сумме более 78 миллионов рублей.
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