Федеральные новости

Правительство РФ выделило миллиард на глобальный ремонт цирка в Волгограде

Федеральные новости 09.04.2020 20:27
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09.04.2020 20:27


Здание волгоградского цирка на улице Краснознаменской будет реконструировано до 2024 года на средства федерального бюджета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный сегодня документ, глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об осуществлении бюджетных инвестиций на реконструкцию здания филиала ФКП «Российская государственная цирковая компания» - «Волгоградский государственный цирк». 
Государственным заказчиком-застройщиком, согласно постановлению, является ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».



Отмечается, что будет реконструировано 6825 кв.м. до 2024 года. Средства будут выделяться ежегодно, начиная с 2021 года, частями: 6,5 миллиона на проектные и изыскательные работы в 2021 году, 200 миллионов – в 2022 году, 430 миллионов – в 2023 году и 466,32 миллиона в 2024-м. Общая сумма на реконструкцию Волгоградского цирка составит 1 миллиард 161 миллион 320 тысяч рублей.
Справка. Волгоградский государственный цирк открылся 53 года назад - в 1967 году. Он был построен трестом «Волгоградстрой» (генеральный подрядчик) по специальному проекту, разработанному институтом «Волгоградгражданпроект». 
Уникальность проекта заключалась в универсальности арены – её можно было использовать не только для цирковых представлений, но и как зал для проведения концертов и просмотра широкоформатных фильмов – изображение проецировалось на экран, расположенный за оркестром. В свое время Волгоградский цирк считался одним из лучших в стране – зал на 1840 мест, просторный вестибюль и удобные галереи - все это как нельзя лучше подготавливает к восприятию циркового представления.

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