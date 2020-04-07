Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам

Экономика 07.04.2020 16:31 Новости компаний
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07.04.2020 16:31 Новости компаний
Сбербанк сообщает, что по всем договорам вкладов, которые заканчиваются с 30 марта по 5 мая, банк продолжит начислять клиентам проценты по ставке, действующей на момент окончания договора до 6 мая.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, данные условия распространяются и на тех, у кого в настоящий момент есть промовклад: начисления будут проходить по повышенным ставкам, прописанным в условиях договора по вкладу. Автоматическая пролонгация переносится на первый рабочий день — 6 мая.
Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, но не дожидаясь 6 мая, то смогут сделать это без ограничений, в любой день в Сбербанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы. Проценты по вкладу будут начислены за все дни до даты закрытия.
По словам Александра Анащенко, председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк, сегодня клиентам важно соблюдать режим самоизоляции и по возможности не выходить из дома. Автоматическое продление срока действия условий по вкладам поможет не волноваться о процентной ставке.
Также в банке напомнили, что управлять своими вкладами удобнее всего в мобильном приложении и web-версии Сбербанк Онлайн. Клиенты могут дистанционно, не выходя из дома и не подвергая себя ненужному риску, в любое удобное время суток открывать вклады, пополнять их и снимать с них денежные средства (если такая возможность предусмотрена договором вклада), а также закрывать вклады и переводить деньги с них на свои карты, причем этими деньгами сразу же можно распоряжаться без каких-либо ограничений, потому что эти операции происходят моментально. На доступность наших дистанционных сервисов режим самоизоляции не влияет: они, как и всегда, работают круглосуточно и без сбоев.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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