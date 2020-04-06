Строительство инфекционного центра в Волгограде контролируют из космоса

Общество 06.04.2020 15:55
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06.04.2020 15:55
Роскосмос ведет оперативный мониторинг строительства новых инфекционных больниц для пациентов с диагнозом COVID-19 по всей территории России, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение госкорпорации.
На снимках российского спутника "Ресурс-П", сделанных 2, 3 и 5 апреля, запечатлены строящиеся многофункциональные центры в Уссурийске, Волгограде и Нижнем Новгороде.
Космические фотоснимки были приняты и обработаны оператором российских космических средств дистанционного зондирования Земли — Научным центром оперативного мониторинга Земли АО "Российские космические системы", которое входит в состав госкорпорации.
Космический аппарат "Ресурс-П" расположен на круговой солнечно-синхронной орбите на высоте 475 км над Землей. Он проводит объектную и маршрутную съемку поверхности Земли при помощи широкозахватной мультиспектральной аппаратуры, а также оптико-электронной и гиперспектральной аппаратуры. Космические снимки применяются для нужд МЧС, картографирования, в сфере охраны окружающей среды, обеспечения деятельности в сельском хозяйстве, лесопользовании, строительстве и т.д.
Напомним, ранее ИА "Высота 102" сообщало о том, что Минобороны построит 16 инфекционных центров, три из них – в ЮФО. Кроме Волгоградской области, клиники также появятся в Ростовской области и в Севастополе. Военные строители собираются построить такие центры за месяц-полтора. В Волгограде инфекционная больница будет рассчитана на 100 койко-мест.
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