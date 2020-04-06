Происшествия

В Дзержинском районе Волгограда тушат пожар в балке

Происшествия 06.04.2020 14:19
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06.04.2020 14:19


Сигнал о пожаре в Дзержинском районе Волгограда на территории балки в районе улицы Исетской поступил на пульт  дежурного сегодня около 13.00, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по региону. Сейчас идет ликвидация отдельных очагов горения сухой растительности. «Тушение пожара осложняется сильными порывами ветра, который способствует распространению огня. Угрозы жилым дома и объектам инфраструктуры в настоящее время нет», - пояснили в Главке МЧС, сделав акцент на необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности и напомнив телефонный номер пожарной службы - «101».


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