В Волгограде полицейские обнаружили работающий ледовый каток

Расследования 05.04.2020 12:07
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05.04.2020 12:07
В Волгоградской области выявлены два факта нарушения режима обязательной самоизоляции. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 29-летний житель р.п. Городище и 58-летний житель Красноармейского района Волгограда, отсутствовали дома на момент проверки. В отношении нарушителей составлены протоколы по ч. 2 статьи 6.3. КоАП РФ, предусматривающей наложение административного штрафа в сумме от пятнадцати до сорока тысяч рублей.
Подразделениями полиции выявлено также 11 нарушений режима прекращения работы объектов розничной торговли и оказания услуг. Так, в Кировском районе Волгограда были открыты ледовый каток и кафе. В Ворошиловском районе – магазины одежды, в Краснооктябрьском – массажный салон, в Красноармейском и Центральном районах осуществлялась продажа цветов, в Дзержинском – рыболовных принадлежностей. В отношении индивидуальных предпринимателей составлены административные проколы.
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