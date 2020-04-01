Волгоградцы поехали на работу как "кильки в банках" (ВИДЕО)











Большая скученность пассажиров наблюдалась сегодня утром в автобусах, следующих по спецрейсам в Волгограде. О социальной дистанции в полтора метра пришлось забыть горожанам, которые садились в общественный транспорт с остановок «ул.39-ая Гвардейская» на Первой Продольной магистрали, в районе Тракторозаводского рынка, улицы Комсомольской и других улицах. В салонах были толпы людей, что усложняло работу кондукторов. Напротив, вольготно себя чувствовали пассажиры автобуса №43, который следует от площади Возрождения до алюминиевого завода – людей в салонах было крайне мало.





Для того, чтобы не допустить переполненность общественного транспорта, муниципалитет сегодня дополнительно добавил к 151 автобусу еще 25 единиц подвижного состава. Проводимый транспортными предприятиями мониторинг показал, что среди пассажиров замечены далеко не только сотрудники медучреждений, заводов и прочих организаций, обеспечивающих жизнь города. Резервный транспорт понадобился из-за нарушителей режима самоизоляции.

Средствами защиты, как показал утренний рейд съемочной группы ИА «Высота 102», оснащены примерно 30-40% пассажиров автобусов. Впрочем, масок в местных аптеках по-прежнему нет, как и медицинских перчаток.





Работа городского общественного транспорта в Волгограде приостановлена с сегодняшнего дня. С 1 апреля по решению губернатора в Волгоградской области введен режим домашней самоизоляции. Покидать место проживания можно только работникам предприятий непрерывного цикла, медучреждений, продуктовых магазинов и прочих организаций, для которых мэрия организовала спецрейсы. Общественный транспорт курсирует утром с 6 до 9 утра и вечером – с 16 до 20 часов. Власти рекомендовали пассажирам придерживаться социальной дистанции и находиться от посторонних людей на расстоянии и не ближе 1,5 метров.



