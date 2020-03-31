



Среди людей, попавших в экстраординарную ситуацию в связи с охватившей планету пандемией, оказался член регионального политсовета «Единой России», председатель думского комитета по бюджетной и налоговой политике Илья Кошкарев. Особые меры по предотвращению распространения коронавируса застали народного избранника на архипелаге в юго-западной части Тихого океана. Как подтвердил ИА «Высота 102» источник в региональном парламенте, по данным на 30 марта, депутат с супругой оставался в республике Фиджи .

Официально в Волгоградской областной думе информагентству подтвердили лишь, что Илья Кошкарев находится в законом отпуске.

Ранее в редакцию «Высота 102» через соцсети обратилась жительница Волгограда Олеся Бондаренко, которая сообщила, что в государстве Фиджи в тяжелой ситуации находится организованная группа туристов из России в составе 11 человек и «примкнувших» к ним 6 граждан.

«С 19 марта, имея на руках билеты через Австралию, австралийские визы и дополнительные разрешения, выданные МИД Австралии на въезд в страну при коронавирусе, мы не можем вылететь на родину, нас просто не сажают в самолеты. На наши бесконечные просьбы о помощи в оказании эвакуации начальник консульского отдела МИД России в Австралии открыто заявил, что весь необходимый объем информации о нашей группе им передан в МИД России. Однако до настоящего времени решения об эвакуации не принято. Возможностей полномочий Российского консульства в Австралии на эвакуацию нас местными компаниями не хватает. На острове Фиджи введен комендатский час. Нас изолировали в гостинице при аэропорте, которая скоро закроется, выход из гостиницы запрещен. Десять дней наша группа находится в стрессовой ситуации, которая за это время никак не разрешается. У некоторых членов нашей группы обострились хронические заболевания и лекарства на исходе. В сложившейся ситуации нас поддерживает только вера в наше государство», - рассказала волгоградка. На данный момент на связь с ней выйти не удается.

Абонент Илья Кошкарев по номеру сотового телефона также недоступен. В региональном исполкоме партии «Единая Россия» сообщили, что за какой-либо помощью Илья Кошкарев не обращался. На запрос ИА «Высота 102» о судьбе российских туристов, оказавшихся на Фиджи, в МИД России обещали дать ответ.

В путешествие депутат- единоросс отправился, по всей видимости, еще в начале месяца. Его коллеги по регпарламенту отмечают, что не видели его с 8 марта.

Илья Кошкарев – один из самых обеспеченных депутатов Волгоградской областной думы. За 2018 год задекларировал 27 млн рублей доходов, что на 7 млн больше, чем в предыдущем году. У него 8 земельных участков и два дома. Весьма успешна в финансовых делах и супруга депутата, доход которой в 2018 году составил 16,8 млн рублей. Кошкарев закончил Волгоградский сельскохозяйственный институт, в котором впоследствии несколько лет преподавал. В 90-х годах работал на руководящих должностях во Всероссийском институте орошаемого земледелия, Волгоградской агропромышленной финансовой корпорации, затем в компании «Агропромснаб». С 1999 по 2010 годы был гендиректором ОАО «Новоаннинский комбинат хлебопродуктов». Трижды, начиная с 2009 года, избирался депутатом Волгоградской облдумы. В регпарламенте Илья Кошкарев работает на постоянной оплачиваемой основе.



