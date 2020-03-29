В центре Волгограда хлебный фургон взрезался в столб











Сегодня грузовая «Газель» скатилась с насыпи и врезалась в бетонную опору в центре Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, грузовик привез хлебобулочные изделия в магазин «Магнит», расположенный на улице Новороссийская,5.





На перекрестке с улицей Голубинской что-то пошло не так, и машина врезалась в столб. По словам водителя, у «Газели» резко отказали тормоза и машину занесло. Пострадавших в результате ДТП нет.





Примечательно, что бетонный столб остановил на склоне неуправляемый фургон, который мог упасть на припаркованные внизу машины или на проезжую часть.



