Происшествия

В центре Волгограда хлебный фургон взрезался в столб

Происшествия 29.03.2020 12:39
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29.03.2020 12:39




Сегодня грузовая «Газель» скатилась с насыпи и врезалась в бетонную опору в центре Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, грузовик привез хлебобулочные изделия в магазин «Магнит», расположенный на улице Новороссийская,5.

На перекрестке с улицей Голубинской что-то пошло не так, и машина врезалась в столб. По словам водителя, у «Газели» резко отказали тормоза и машину занесло. Пострадавших в результате ДТП нет.

Примечательно, что бетонный столб остановил на склоне неуправляемый фургон, который мог упасть на припаркованные внизу машины или на проезжую часть.

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