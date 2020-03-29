Общество

«Карантин – это не конец света»: как волгоградцы переживают пандемию в разных странах

Общество 29.03.2020 08:52
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29.03.2020 08:52


Эпидемия коронавируса перевернула привычную жизнь практически во всех странах мира. Журналисты ИА "Высота 102" связались с проживающими за рубежом волгоградцами, которые рассказали о том, как воспринимается пандемия на разных континентах.

В Канаде, где выявлено уже более 2-х тысяч заболевших COVID-19, жителей настоятельно призывают сидеть дома. В городе Калгари, где проживает с семьей волгоградка Ольга Пчелина, большинство компаний перешли на удаленную работу. Многих и вовсе сократили, особенно это коснулось сотрудников музеев и авиакомпаний. Закрыты аэропорты, спортивные комплексы, детские центры, казино и бассейны. С 15 марта в школах Калгари объявили карантин и перевели детей на дистанционное обучение. Однако, как выяснилось, единой программы такого обучения нет. Как будет учиться ребенок, чем заниматься на карантине, зависит от родителей и конкретного учителя. 
По словам Ольги, власти постоянно ужесточают условия карантина, но не все его соблюдают. Так, несколько дней назад в городе ввели запрет на игры на детских площадках, но родители продолжают приводить на них детей. Недавно в городе объявили, что строгие штрафы, вплоть до тюремного заключения, грозят тем, кто приехал из других стран и нарушил условия карантина. 

"Мы сидим дома, какие-то запасы еды есть, стараемся в магазины не ходить. Чтобы меньше находиться в магазине, муж сделал онлайн-заказ, но ждать его пришлось 5 дней. Сегодня забрал у входа в магазин, так удобней - меньше контакта", - рассказывает Ольга. 
Власти пока не запрещают прогулки, однако доступ в национальные парки им пришлось закрыть, так как горожане массово рванули на природу. Сейчас многие семьи просто выходят погулять, но стараются соблюдать дистанцию. Но, к сожалению, встречаются и такие, кто обходит запреты и условия карантина, не относится серьезно к пандемии. 
"Сейчас мы, а я говорю за свою семью, пытаемся решать только текущую проблему - не заболеть. Тревожно за экономику, так как никто не знает, что будет дальше. Но сейчас главное - победить заразу", - считает Ольга.


Волгоградец Богдан Денисов работал учителем английского языка в школах вьетнамского Намдина, пока в начале февраля все образовательные учреждения Вьетнама не закрылись на карантин. «Учебный процесс приостановился только в школах, все остальные учреждения работали – в том числе фитнес-клубы и рестораны. Около месяца назад возобновились занятия у старшеклассников. Все шло к отмене карантина. Но две недели назад в нашем городе выявили одного заболевшего. Старшеклассников отправили домой, закрылись фитнес-клубы.  Вьетнамцы очень серьезно относятся к личным средствам защиты – следят друг за другом, чтобы все были в масках. Но некоторые  этот запрет все равно нарушают. Опасности заразиться в общественном транспорте тут нет – все передвигаются в основном на байках и велосипедах», - рассказывает Богдан.


Волгоградец сам прошел обязательную карантинную процедуру после недавнего возвращения из родного города. Теперь ему выдали сертификат, который свидетельствует об отсутствии у него коронавируса. Сертификат очень помогает. После начала эпидемии вьетнамцы стали с подозрением смотреть на иностранцев, которых здесь почему-то считают разносчиками инфекции. Но достаточно продемонстрировать фото такого сертификата в телефоне, как вьетнамцы сразу выдыхают и улыбаются. Кстати, в правительстве Вьетнама даже издали закон, запрещающий дискриминацию иностранцев. Нарушение карается штрафами. «Но даже такое тяжелое время вьетнамцы переживают на позитиве. Многие проводят время в городских парках – взрослые танцуют, дети занимаются спортом, катаются на велосипедах. Люди живут надеждой, что скоро все закончится. Может, поэтому во Вьетнаме всего немногим более 120 заболевших и ни одного летального исхода», - рассказывает волгоградец. С сегодняшнего дня в стране вводится более жесткий, двухнедельный  карантин, пока на две недели. Закрываются парки, кафе и рестораны. Вьетнамцы относятся к этому с пониманием. Все уверены, надо потерпеть, чтобы жизнь вернулась в прежнее русло.
Бывшая жительница Волгоградской области Наталья живет с семьей в небольшом городе на севере Германии. В стране введены жесткие меры из-за коронавируса. Студенты и школьники - на удаленке.  Работают только продуктовые магазины, аптеки. Продавцы и фармацевты отделены от покупателей стеклом, все посетители магазина должны быть друг от друга на расстоянии не менее полутора метров.  Хотели закрыть и строительные маркеты, но немцы взмолились, чтобы им хотя бы оставили возможность заняться ремонтом и другими работами дома, поэтому один строительный магазин оставили. Общественный транспорт ходит практически пустым, поэтому сокращено количество рейсов. Вот так выглядит салон одного из автобуса в час пик. Наталья нередко в гордом одиночестве ездит в нем на работу в дом престарелых. Социальные учреждения работают в обычном режиме, посещения находящихся там пожилых людей запрещены. 

На улицы люди выходят, но в основном только за продуктами и лекарствами. Если полицейские заметят на улицах больше двух человек, идущих рядом, штраф в 200 евро. 
Бывший житель Волгограда Сергей уже много лет проживает с семьей в немецком Вайнгартене. Весь город обклеен знаками  с такими текстами: "Дорогие жители! Ваше здоровье для нас приоритет. Из-за того, что коронавирус активно распространяется, мы закрываем игровые и футбольные площадки". Люди относятся к этому с пониманием. 

"Все тротуары размечены желтыми полосками, чтобы люди держали расстояние не меньше двух метров друг от друга. За появление на улице группой - штраф в 25 тысяч евро. Вообще, настроение у людей подавленное. Но все стараются держаться и надеются, что когда-нибудь все закончится", - рассказывает Сергей. 
 
Волгоградка Анастасия, которая  уже несколько лет преподает во французском регионе Гранд-Эст, рассказала о том, как Франция противостоит коронавирусу. 
"Карантин во Франции начался 17 марта, когда Макрон выступил по телевизору и объявил, что теперь из дому можно выходить только в случае крайней необходимости при наличии определенного документа, который моментально всем разослали. Паника была, но поскольку я ограничиваю свое потребление новостей до необходимого мини-минимума, то я ей не поддалась. По сториз своих друзей и знакомых знаю, что в гипермаркетах все действительно скупали пасту, консервы, муку и туалетную бумагу и было много пустых полок. Однако в магазинах чуть поменьше, находящихся в шаговой доступности, я такого не заметила. Продуктов было заметно меньше, но можно было купить все, - рассказывает женщина. - Согласно документу, разрешалось выходить из дома только с ним и по необходимости, например, в магазин или аптеку, отнести продукты пожилым, на работу, для тех, у кого не предусмотрена удаленка, а также выгулять собаку или на одиночную пробежку/прогулку. Однако французы известны тем, что не очень хорошо подчиняются регламенту, и потому они начали активно бегать, вследствие чего правила ужесточили. Теперь у нас есть новый документ, в котором необходимо указывать точное время выхода из дома. Пробежки и прогулки должны совершаться не далее, чем в 500 метрах от дома. Единственная позволенная компания – это те, с кем ты находишься вместе на карантине. В противном случае штраф, не уверена, сколько именно, но, кажется, первичный – 135 евро. Кстати, второй документ предоставили и на английском. 

Больницы переполнены, врачи и медсестры работают на износ и очень просят население ограничить свои выходы на улицу. Я считаю, что это очень важно, потому решила для себя выходить только раз в неделю в магазин. 
Каждый вечер, ровно в восемь, все мы высовываемся из окон и хлопаем врачам и медсестрам. Мне очень нравится эта традиция, она заставляет чувствовать сплоченность и солидарность. 
Я работаю в университете, и мы перешли на удаленку. Это не очень легко, но мы осваиваем инструменты, представленные университетом, готовим пары и загружаем их на сервер, откуда студенты могут их скачать. Устраиваем видеоконференции. Так что скучать на карантине точно не приходится—работы непочатый край. Заодно постоянно общаюсь с друзьями в разных странах, иногда по видеосвязи, отправляем друг другу мемы. Стараюсь убедить близких в России, насколько это важно—сидеть дома. 
Зарплату обещали платить исправно, в такой ситуации работать в госструктуре — это только на руку. Макрон обещал какую-то помощь индивидуальным предпринимателям, но я особенно не вникала в подробности. Некоторые мои друзья быстренько организовались и начали давать уроки иностранных языков по скайпу. 
В общем, все хорошо, настрой бодрый, я не вижу никакого смысла паниковать. Надо делать то, что в твоих силах, а на данный момент это значит - сидеть дома".
Александра Шарапова из Волгограда учится в университете итальянского города Болоньи. Девушка находится фактически в главном очаге коронавируса в Европе.
«В городе пока до 3 апреля  закрыто ВСЁ за исключением супермаркетов, аптек, фабрик и заводов по производству продуктов питания и пошиву спецодежды для медиков. Выходить из дома мы можем только в ближайший супермаркет и аптеку со спецразрешением, где указываем свои данные, время выхода из дома и причину выхода из дома, т.к. курсируют патрули полиции, которые имеют право проверять  и автомобилистов, и пешеходов. Если этого спецразрешения нет, штраф 206 евро плюс уголовная ответственность», - рассказывает девушка. Выгуливать собак можно только в 200 метрах от дома.  Вход в некоторые супермаркеты только в масках и перчатках. И самое важное условие для всех -  СОБЛЮДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ ОТ 1 метра. Сейчас Александра и другие студенты учатся онлайн. На такой же режим переведены и школы. А вот маски в аптеках закончились еще в конце февраля. 


"Италия превратилась в "страну-призрак", на улицах никого нет, фабрики  остановили производство, все парки закрыты, людей не видно. По телевидению регулярно показывают социальную рекламу с напоминанием о соблюдении личной гигиены", - рассказывает девушка.  И, если кто-то относится к происходящему скептически, то Александра напоминает статистику. На 26 марта в Италии заражённых - 62 013 человек, умерших - 8 165, выздоровевших - 10 361. 

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