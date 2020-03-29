

Эпидемия коронавируса перевернула привычную жизнь практически во всех странах мира. Журналисты ИА "Высота 102" связались с проживающими за рубежом волгоградцами, которые рассказали о том, как воспринимается пандемия на разных континентах.

В Канаде, где выявлено уже более 2-х тысяч заболевших COVID-19, жителей настоятельно призывают сидеть дома. В городе Калгари, где проживает с семьей волгоградка Ольга Пчелина, большинство компаний перешли на удаленную работу. Многих и вовсе сократили, особенно это коснулось сотрудников музеев и авиакомпаний. Закрыты аэропорты, спортивные комплексы, детские центры, казино и бассейны. С 15 марта в школах Калгари объявили карантин и перевели детей на дистанционное обучение. Однако, как выяснилось, единой программы такого обучения нет. Как будет учиться ребенок, чем заниматься на карантине, зависит от родителей и конкретного учителя. По словам Ольги, власти постоянно ужесточают условия карантина, но не все его соблюдают. Так, несколько дней назад в городе ввели запрет на игры на детских площадках, но родители продолжают приводить на них детей. Недавно в городе объявили, что строгие штрафы, вплоть до тюремного заключения, грозят тем, кто приехал из других стран и нарушил условия карантина.

"Мы сидим дома, какие-то запасы еды есть, стараемся в магазины не ходить. Чтобы меньше находиться в магазине, муж сделал онлайн-заказ, но ждать его пришлось 5 дней. Сегодня забрал у входа в магазин, так удобней - меньше контакта", - рассказывает Ольга. Власти пока не запрещают прогулки, однако доступ в национальные парки им пришлось закрыть, так как горожане массово рванули на природу. Сейчас многие семьи просто выходят погулять, но стараются соблюдать дистанцию. Но, к сожалению, встречаются и такие, кто обходит запреты и условия карантина, не относится серьезно к пандемии. "Сейчас мы, а я говорю за свою семью, пытаемся решать только текущую проблему - не заболеть. Тревожно за экономику, так как никто не знает, что будет дальше. Но сейчас главное - победить заразу", - считает Ольга.









Волгоградец Богдан Денисов работал учителем английского языка в школах вьетнамского Намдина, пока в начале февраля все образовательные учреждения Вьетнама не закрылись на карантин. «Учебный процесс приостановился только в школах, все остальные учреждения работали – в том числе фитнес-клубы и рестораны. Около месяца назад возобновились занятия у старшеклассников. Все шло к отмене карантина. Но две недели назад в нашем городе выявили одного заболевшего. Старшеклассников отправили домой, закрылись фитнес-клубы. Вьетнамцы очень серьезно относятся к личным средствам защиты – следят друг за другом, чтобы все были в масках. Но некоторые этот запрет все равно нарушают. Опасности заразиться в общественном транспорте тут нет – все передвигаются в основном на байках и велосипедах», - рассказывает Богдан.







Волгоградец сам прошел обязательную карантинную процедуру после недавнего возвращения из родного города. Теперь ему выдали сертификат, который свидетельствует об отсутствии у него коронавируса. Сертификат очень помогает. После начала эпидемии вьетнамцы стали с подозрением смотреть на иностранцев, которых здесь почему-то считают разносчиками инфекции. Но достаточно продемонстрировать фото такого сертификата в телефоне, как вьетнамцы сразу выдыхают и улыбаются. Кстати, в правительстве Вьетнама даже издали закон, запрещающий дискриминацию иностранцев. Нарушение карается штрафами. «Но даже такое тяжелое время вьетнамцы переживают на позитиве. Многие проводят время в городских парках – взрослые танцуют, дети занимаются спортом, катаются на велосипедах. Люди живут надеждой, что скоро все закончится. Может, поэтому во Вьетнаме всего немногим более 120 заболевших и ни одного летального исхода», - рассказывает волгоградец. С сегодняшнего дня в стране вводится более жесткий, двухнедельный карантин, пока на две недели. Закрываются парки, кафе и рестораны. Вьетнамцы относятся к этому с пониманием. Все уверены, надо потерпеть, чтобы жизнь вернулась в прежнее русло.

Бывшая жительница Волгоградской области Наталья живет с семьей в небольшом городе на севере Германии. В стране введены жесткие меры из-за коронавируса. Студенты и школьники - на удаленке. Работают только продуктовые магазины, аптеки. Продавцы и фармацевты отделены от покупателей стеклом, все посетители магазина должны быть друг от друга на расстоянии не менее полутора метров. Хотели закрыть и строительные маркеты, но немцы взмолились, чтобы им хотя бы оставили возможность заняться ремонтом и другими работами дома, поэтому один строительный магазин оставили. Общественный транспорт ходит практически пустым, поэтому сокращено количество рейсов. Вот так выглядит салон одного из автобуса в час пик. Наталья нередко в гордом одиночестве ездит в нем на работу в дом престарелых. Социальные учреждения работают в обычном режиме, посещения находящихся там пожилых людей запрещены.





На улицы люди выходят, но в основном только за продуктами и лекарствами. Если полицейские заметят на улицах больше двух человек, идущих рядом, штраф в 200 евро.

Бывший житель Волгограда Сергей уже много лет проживает с семьей в немецком Вайнгартене. Весь город обклеен знаками с такими текстами: "Дорогие жители! Ваше здоровье для нас приоритет. Из-за того, что коронавирус активно распространяется, мы закрываем игровые и футбольные площадки". Люди относятся к этому с пониманием.





"Все тротуары размечены желтыми полосками, чтобы люди держали расстояние не меньше двух метров друг от друга. За появление на улице группой - штраф в 25 тысяч евро. Вообще, настроение у людей подавленное. Но все стараются держаться и надеются, что когда-нибудь все закончится", - рассказывает Сергей.