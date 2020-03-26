Расследования 26.03.2020 16:05
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26.03.2020 16:05
Сегодня прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего директора коммерческой организации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора области Оксану Черединину, руководитель, находящийся сейчас под домашним арестом, обвиняется в сокрытии денежных средств организации от налогообложения.
По версии следствия, в период с сентября 2017 года по сентябрь 2019 года обвиняемый, зная о наличии у организации налоговой задолженности на сумму более 164 миллиона рублей, предложил покупателям пивоваренной продукции предприятия расплачиваться напрямую с поставщиками сырья.
В результате денежные средства не поступали на счет организации-производителя, который был арестован налоговым органом.
Таким способом от налогообложения было сокрыто более 145 миллионов рублей.
Вину в инкриминируемом деянии директор организации не признает.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по региону.
Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда.
По данным ИА «Высота 102», речь идет о директоре ООО «Щит» Александре Михайлове. Возглавляемая им компания имеет отношение к волгоградскому предприятию «Пивовар».
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