Политика

Владимир Путин отправил россиян на недельный отдых из-за коронавируса

Политика 25.03.2020 17:33
0
25.03.2020 17:33


Следующая неделя в России будет нерабочей. Об этом только что в своем обращении к гражданам в эфире «Россия 24» объявил президент Владимир Путин, сообщает ИА «Высота 102». Выходные с сохранением заработной платы продлятся с 28 марта по 5 апреля. Такое решение глава государства связал с распространением в стране коронавируса. "Самое безопасное сейчас - побыть дома", - сказал президент.
При этом структуры жизнеобеспечения, как отметил Путин, продолжат работу. Это медучреждения, аптеки, магазины, банки, общественный транспорт и органы власти всех уровней.
Владимир Путин также заявил о переносе голосования за Конституцию. Новая дата будет определена с учетом мнения профессионального сообщества и ситуации с коронавирусом. 
В рамках действий по поддержке экономики президент предложил следующие меры социальной поддержки граждан и бизнеса: 
- в течение ближайших 6 месяцев сохраняются все социальные выплаты и льготы без предоставления справок;
 - семьям, имеющим право на маткапитал, в течение ближайших трех месяцев будут выплачивать по 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет.
- в апреле будут произведены выплаты ветеранам и труженикам тыла в размере 75 тысяч и 50 тысяч рублей в связи с 75-летием Победы;
- выплаты по больничным листам до конца текущего года должны рассчитываться по норме не менее одного МРОТ в месяц;
- пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ;
- предоставление каникул по потребительским и ипотечным кредитам гражданину, в случае падения его месячных доходов более чем на 30%;
- малому и среднему бизнесу предоставят отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС, и по страховым взносам;
- объявляется мораторий на 6 месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации;
- все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, будут облагаться налогом по ставке в 15%;
- проценты с банковских вкладов облагаются налогом по ставке 13%.
Глава государства также попросил правительство и ЦБ предложить и принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая госгарантии.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Политика
25.03.2020 14:19
Политика 25.03.2020 14:19
Комментарии

0
Далее
Политика
25.03.2020 11:02
Политика 25.03.2020 11:02
Комментарии

0
Далее
Политика
20.03.2020 10:44
Политика 20.03.2020 10:44
Комментарии

0
Далее
Политика
18.03.2020 19:06
Политика 18.03.2020 19:06
Комментарии

0
Далее
Политика
17.03.2020 15:43
Политика 17.03.2020 15:43
Комментарии

0
Далее
Политика
16.03.2020 15:34
Политика 16.03.2020 15:34
Комментарии

0
Далее
Политика
14.03.2020 12:52
Политика 14.03.2020 12:52
Комментарии

0
Далее
Политика
12.03.2020 10:20
Политика 12.03.2020 10:20
Комментарии

0
Далее
Политика
12.03.2020 09:47
Политика 12.03.2020 09:47
Комментарии

0
Далее
Политика
11.03.2020 16:52
Политика 11.03.2020 16:52
Комментарии

0
Далее
Политика
11.03.2020 12:47
Политика 11.03.2020 12:47
Комментарии

0
Далее
Политика
11.03.2020 12:30
Политика 11.03.2020 12:30
Комментарии

0
Далее
Политика
11.03.2020 10:38
Политика 11.03.2020 10:38
Комментарии

0
Далее
Политика
10.03.2020 15:18
Политика 10.03.2020 15:18
Комментарии

0
Далее
Политика
10.03.2020 14:59
Политика 10.03.2020 14:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:03
В Волгограде огласили приговор похитителю автомагнитолСмотреть фотографии
17:33
Владимир Путин отправил россиян на недельный отдых из-за коронавирусаСмотреть фотографии
17:33
Юрий Марамыгин — работникам культуры: вдохновения и творческой энергииСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде убийцу полицейского взяли под арестСмотреть фотографииCмотреть видео
14:56
В Волгограде с почестями похоронили убитого рецидивистом полицейскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
В Волгограде обезвредили авиабомбу времен Сталинградской битвыСмотреть фотографии
14:45
Для двух инфекционных больниц Волгограда закупают аппараты ИВЛСмотреть фотографии
14:19
Владимир Путин обратится к нации с обращением в связи с ситуацией по коронавирусуСмотреть фотографии
14:12
Банк «Открытие» предоставит кредитные каникулы малому и среднему бизнесуСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде сотовый оператор торговал данными о разговорах абонентовСмотреть фотографии
13:32
В Волгограде эпидемиологи закупают тест-системы для выявления впервые убившего человека хантавирусаСмотреть фотографии
13:29
Сбербанк в Волгограде профинансировал строительство жилого комплекса «Urbn10» с применением эскроуСмотреть фотографии
13:13
Дело о поджоге дома губернатора Волгоградской области передано в судСмотреть фотографииCмотреть видео
11:38
Свыше 300 звонков поступило на горячую линию Сбербанка по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусомСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде прощаются с убитым на посту УБЭП полицейскимСмотреть фотографии
11:02
Мэр Волгограда возглавил городской штаб по борьбе с пандемиейСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде развернут госпиталь для прибывающих из-за рубежа потенциальных носителей коронавирусаСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде ужесточают правила быта в студенческих общежитияхСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом женщина на «Ладе» протаранила «Лексус»Смотреть фотографии
09:47
В Волгограде футбольное поле «Зенита» восстановят при помощи имплантовСмотреть фотографии
09:44
Трансформер» в Wink: каждый может позволить себе идеальный тарифСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде полицейский спецназ эффектно повязал наркоторговцевСмотреть фотографииCмотреть видео
08:55
В Волгоградской области ширится армия безработныхСмотреть фотографии
08:27
Волгоградский филиал Россельхозбанка увеличивает объемы кредитования АПКСмотреть фотографии
21:32
Санатории в регионах России переоборудуют для приема больных коронавирусомСмотреть фотографии
20:31
Раннее весеннее половодье в Волгоградской области грозит засухой в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
19:05
«Россети» взяли под особый контроль надёжность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов РоссииСмотреть фотографии
17:52
В колониях Волгоградской области отменили свиданияСмотреть фотографии
16:30
Ай да Пушкин!: Волгоград заполонили тематические билборды к заветному днюСмотреть фотографии
15:51
Почти 500: в России за сутки зафиксировано 57 новых случаев коронавирусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 