Владимир Путин отправил россиян на недельный отдых из-за коронавируса

Политика 25.03.2020 17:33
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25.03.2020 17:33
Следующая неделя в России будет нерабочей. Об этом только что в своем обращении к гражданам в эфире «Россия 24» объявил президент Владимир Путин, сообщает ИА «Высота 102». Выходные с сохранением заработной платы продлятся с 28 марта по 5 апреля. Такое решение глава государства связал с распространением в стране коронавируса. "Самое безопасное сейчас - побыть дома", - сказал президент.
При этом структуры жизнеобеспечения, как отметил Путин, продолжат работу. Это медучреждения, аптеки, магазины, банки, общественный транспорт и органы власти всех уровней.
Владимир Путин также заявил о переносе голосования за Конституцию. Новая дата будет определена с учетом мнения профессионального сообщества и ситуации с коронавирусом.
В рамках действий по поддержке экономики президент предложил следующие меры социальной поддержки граждан и бизнеса:
- в течение ближайших 6 месяцев сохраняются все социальные выплаты и льготы без предоставления справок;
- семьям, имеющим право на маткапитал, в течение ближайших трех месяцев будут выплачивать по 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет.
- в апреле будут произведены выплаты ветеранам и труженикам тыла в размере 75 тысяч и 50 тысяч рублей в связи с 75-летием Победы;
- выплаты по больничным листам до конца текущего года должны рассчитываться по норме не менее одного МРОТ в месяц;
- пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ;
- предоставление каникул по потребительским и ипотечным кредитам гражданину, в случае падения его месячных доходов более чем на 30%;
- малому и среднему бизнесу предоставят отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС, и по страховым взносам;
- объявляется мораторий на 6 месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации;
- все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, будут облагаться налогом по ставке в 15%;
- проценты с банковских вкладов облагаются налогом по ставке 13%.
Глава государства также попросил правительство и ЦБ предложить и принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая госгарантии.
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