Владимир Путин отправил россиян на недельный отдых из-за коронавируса





Следующая неделя в России будет нерабочей. Об этом только что в своем обращении к гражданам в эфире «Россия 24» объявил президент Владимир Путин, сообщает ИА «Высота 102». Выходные с сохранением заработной платы продлятся с 28 марта по 5 апреля. Такое решение глава государства связал с распространением в стране коронавируса. "Самое безопасное сейчас - побыть дома", - сказал президент.

При этом структуры жизнеобеспечения, как отметил Путин, продолжат работу. Это медучреждения, аптеки, магазины, банки, общественный транспорт и органы власти всех уровней.

Владимир Путин также заявил о переносе голосования за Конституцию. Новая дата будет определена с учетом мнения профессионального сообщества и ситуации с коронавирусом.