Под Волгоградом женщина на «Ладе» протаранила «Лексус»

Происшествия 25.03.2020 09:55
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25.03.2020 09:55
Водитель автомобиля "Лада-217030" пострадала в столкновении с "Лексусом" в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем на 959 км автодороги Р-22 "Каспий".
29-летняя водитель отечественной легковушки не справилась с управлением и совершила касательное столкновение с попутной автомашиной "Лексус", под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП водителя "Лады" с травмой госпитализировали.
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