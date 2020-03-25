Под Волгоградом женщина на «Ладе» протаранила «Лексус»





Водитель автомобиля "Лада-217030" пострадала в столкновении с "Лексусом" в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем на 959 км автодороги Р-22 "Каспий".

29-летняя водитель отечественной легковушки не справилась с управлением и совершила касательное столкновение с попутной автомашиной "Лексус", под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП водителя "Лады" с травмой госпитализировали.



