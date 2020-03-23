Названы причины ДТП с автобусом «Москва-Волгоград» в Тамбовской области





В ГИБДД УМВД по Тамбовской области рассказали об основной версии причины страшной аварии, которая накануне унесла жизни двух жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, по предварительным данным, 64-летний водитель автобуса «Мерседес» не справился с управлением из-за внезапного порыва сильного бокового ветра, когда выехал на открытый участок дороги. В результате автобус пробил дорожное ограждение и съехал в кювет, где перевернулся.

Напомним, трагедия произошла накануне в Жердевском районе Тамбовской области. Погибли 46-летняя жительница Волжского Наталья Ротова и 43-летний Андрей Подшибякин. Пострадали 19 человек, три человека находятся в тяжелом состоянии. Сегодня некоторых пассажиров, получивших легкие травмы, отправили домов в Волгоградскую область из Уваровской ЦРБ. СУ СК по Тамбовской области начал доследственную проверку на предмет возбуждения уголовного дела по ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



