В Волгограде из канализации извлекли огромный жирберг

Общество 23.03.2020 13:29
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23.03.2020 13:29
Мерзкое нечто, которое коммунальщики называют жирбергом, извлекли из канализационной сети в центре Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". По информации "Концессии водоснабжения, канализационный засор был ликвидирован во дворе жилых домов по ул. Аллея Героев, 4 – Советская, 15.
Причиной засора стали массивные жирберги, которые образовались, по всей видимости, из-за слива кулинарного жира в канализацию предприятием общественного питания.
Жирберг по аналогии с айсбергом - это застывшая в канализационной системе масса, состоящая из остатков кулинарного жира и не подверженного разложению материала: предметов личной гигиены и бытового мусора. Отмечается, что часто подобные засоры образуются вблизи предприятий общепита. К примеру, в прошлом году подобный засор произошел на ул. Комсомольская. Тогда для выполнения работ бригадам пришлось вскрывать асфальтобетонное покрытие.
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