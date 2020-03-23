В Волгограде из канализации извлекли огромный жирберг





Мерзкое нечто, которое коммунальщики называют жирбергом, извлекли из канализационной сети в центре Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". По информации "Концессии водоснабжения, канализационный засор был ликвидирован во дворе жилых домов по ул. Аллея Героев, 4 – Советская, 15.

Причиной засора стали массивные жирберги, которые образовались, по всей видимости, из-за слива кулинарного жира в канализацию предприятием общественного питания.





Жирберг по аналогии с айсбергом - это застывшая в канализационной системе масса, состоящая из остатков кулинарного жира и не подверженного разложению материала: предметов личной гигиены и бытового мусора. Отмечается, что часто подобные засоры образуются вблизи предприятий общепита. К примеру, в прошлом году подобный засор произошел на ул. Комсомольская. Тогда для выполнения работ бригадам пришлось вскрывать асфальтобетонное покрытие.



