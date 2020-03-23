Экономика

В Волгограде поставщика из Казахстана наказали за игрушки

Экономика 23.03.2020 09:54
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23.03.2020 09:54


Зарегистрированное в Казахстане ООО "ТЭК-Авторитет" оштрафовано в Волгограде на 50 тысяч рублей за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волгоградской транспортной прокуратуре, такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области по материалам надзорного ведомства.
Установлено, что ООО "ТЭК-Авторитет" доставило на территорию Волгоградской области более тысячи единиц детских игрушек, маркированных товарными знаками "Hello Kitty" и "Marvel". На указанный товар отсутствовало разрешение правообладателей. По решению суда юридическое лицо привлечено к административной ответственности. Указанные контрафактные товары подлежат уничтожению.

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